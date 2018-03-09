ولادة "الطفل المعجزة" بعد أشهر من وفاة أخته بداء نادر

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خسرت الطفلة فويب ماي ويلسون معركتها ضد مرض ساندهوف النادر، الذي يتسبب في توقف الجهاز العصبي للجسم، في فبراير 2016، حيث كانت تبلغ من العمر 20 شهرًا فقط.

وتحدثت أمها، البالغة من العمر 22 عاما، عن قصتها الحزينة للمرة الأولى، وقالت لموقع "هال دايلي ميل "أفتقد فويب كثيراً ، ليست لدي كلمات لأصف شعوري.. الأمر مؤلم جدا".

وذكرت كاتي ويلسون، من غرب مدينة هال البريطانية أنها كانت حاملا حين توفيت ابنتها فويب.

وبعد 6 أشهر من وفاة الرضيعة، رحبت الأم وشريكها كوري غرينوود بابنهما الجديد "كاليب".

ووصفت ويلسون الصبي الصغير، الذي يبلغ من العمر 19 شهرا، بأنه "طفل معجزة".

وقالت "إنه يشبه إلى حد كبير أخته، إنه رائع للغاية".

وأضافت "أنه طفل معجزة. كان هناك احتمال كبير لأن يكون مصابا بنفس مرض أخته فويب.. لكن أجرينا له الاختبار في نفس يوم ولادته ووجدنا لحسن حظنا أنه لا يعاني من أي اضطراب".