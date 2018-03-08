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تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي، اليوم الخميس 8 أذار، بسبب تأثره بمخاوف من عدم التوصل لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن الـ"بريكست".

وذكرت وكالة "رويترز"، أنه توجد مخاوف من أن بريطانيا ربما لن تتمكن من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الـ"بريكست"، في القمة التي تعقد في وقت لاحق هذا الشهر.

وتراجعت قيمة العملة البريطانية بنسبة 0.7 في المئة لتصل إلى 1.3806 دولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوى في شهر ونصف، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى أن قيمة الجنيه الإسترليني وصلت إلى 1.3712 دولار، الأسبوع الماضي.

وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، أدلى بتصريحات بشأن التضخم أدت إلى تراجع اليورو، بينما تمكن الجنيه الاسترليني من الارتفاع بنسبة 0.1 في المئة.