living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأمير تشارلز كان مجبراً على الزواج من ديانا سبنسر! لن تصدقوا السبب

8
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لا شك في أن العلاقة بين الأمير تشارلز والليدي ديانا حظيت بالكثير من التغطية الإعلامية والصحافية. فمنذ زواج الاثنين في العام 1981، بدأت الصحافة تتابع كل التطورات والأحداث في حياة الزوجين، واسيما ولادة الأميرين ويليام وهاري، ومن ثم انفصال الزوجين عام 1992، وصولاً إلى الطلاق الرسمي عام 1996.
 
يعرف الجميع أن شرارة الحب لم تكن يوماً موجودة بين الأمير تشارلز والجميلة ديانا سبنسر. لكن، هل تعرفون أن الأمير تشارلز أجبر على طلب يد ديانا سبنسر بسبب الضغط الذي فرضه عليه والده، الأمير فيليب؟
 
نعم، لقد كتب الأمير فيليب رسالة إلى ابنه الأمير تشارلز، أجبره فيها على اتخاذ قرار سريع وحاسم: إما الزواج من ديانا سبنسر أو إنهاء العلاقة معها على الفور. فالأمير فيليب لم يرغب في تشويه سمعة الجميلة ديانا، التي كان عمرها 19 عاماً فقط آنذاك.
 
شعر الأمير تشارلز يومها أن تلك الرسالة بمثابة تهديد معنوي، خصوصاً وأنه لم يكن مستعداً للزواج من ديانا، وليس مغرماً بها أبداً، لكنه أجبر على الرضوخ لأوامر والده والزواج منها رغم أن مشاعره كانت ملكاً لكاميلا باركر بولز.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout