الأمير تشارلز كان مجبراً على الزواج من ديانا سبنسر! لن تصدقوا السبب

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لا شك في أن العلاقة بين الأمير تشارلز والليدي ديانا حظيت بالكثير من التغطية الإعلامية والصحافية. فمنذ زواج الاثنين في العام 1981، بدأت الصحافة تتابع كل التطورات والأحداث في حياة الزوجين، واسيما ولادة الأميرين ويليام وهاري، ومن ثم انفصال الزوجين عام 1992، وصولاً إلى الطلاق الرسمي عام 1996.

يعرف الجميع أن شرارة الحب لم تكن يوماً موجودة بين الأمير تشارلز والجميلة ديانا سبنسر. لكن، هل تعرفون أن الأمير تشارلز أجبر على طلب يد ديانا سبنسر بسبب الضغط الذي فرضه عليه والده، الأمير فيليب؟

نعم، لقد كتب الأمير فيليب رسالة إلى ابنه الأمير تشارلز، أجبره فيها على اتخاذ قرار سريع وحاسم: إما الزواج من ديانا سبنسر أو إنهاء العلاقة معها على الفور. فالأمير فيليب لم يرغب في تشويه سمعة الجميلة ديانا، التي كان عمرها 19 عاماً فقط آنذاك.

شعر الأمير تشارلز يومها أن تلك الرسالة بمثابة تهديد معنوي، خصوصاً وأنه لم يكن مستعداً للزواج من ديانا، وليس مغرماً بها أبداً، لكنه أجبر على الرضوخ لأوامر والده والزواج منها رغم أن مشاعره كانت ملكاً لكاميلا باركر بولز.