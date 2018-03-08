living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الجاسوس البشري".. لماذا لن ينقرض أبدا؟

8
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعاد ظهور العقيد السابق في المخابرات العسكرية الروسية، الذي جندته المخابرات البريطانية سيرغي سكريبال، هذا الأسبوع، إلى الأذهان مشاهد قديمة امتازت بها فترة الحرب الباردة بين أميركا وروسيا، اُستخدم فيها "الجواسيس" كعامل رئيسي خفي في النزاع بينهما.
 
فسكريبال الذي تقاضى 100 ألف دولار مقابل تجسسه لصالح بريطانيا منذ عام 1990، لم يكن آخر عملاء القرن الـ20. ورغم دخول العالم عصر الفضاء السيبراني والمراقبة الإلكترونية والابتكارات الفائقة في القرن الـ21 لم تستغن بعض الدول المتقدمة عن الجواسيس والعملاء.
 
ويُنظر إلى الجاسوس كيم فيلبي باعتباره مرجعا لعالم الجاسوسية في الحرب الباردة نظرا لأنه أشهر عميل مزدوج في العصر الذهبي للتجسس.
 
وتنقل رويترز عن فيلبي قوله لضباط جهاز أمن الدولة بألمانيا الشرقية (ستاسي) في عام 1981، إن بقائه كعميل مزودج كان مرتبطا بعدة عوامل، أبرزها الحفاظ على انطباع البراءة الذي يبديه عند مواجهته، بالإضافة إلى إمكانية إنكاره لأي أدلة قد تدينه.
 
وهذان العاملان يميزان درجة التخفي التي يكون عليها "التجسس البشري" مقارنة بالإلكتروني.
 
وتعد قضية تجسس الضابط في البحرية الأميركية، إدوارد لين، لصالح الصين مثالا صارخا لرهان الدول المتقدمة على التجسس البشري، وعدم الاكتفاء بالتجسس الإلكتروني الذي تجيده الصين.
 
فقد كان لين عضوا في وحدة طيران استطلاع تابعة للبحرية الأميركية تطير من هاواي، وعلى دراية ببعض المعدات البحرية الأكثر تطورا. كما أنه على علم بأكثر المهمات البحرية "الحساسة" في المحيط الهادئ.
 
وتعطي قضية لين مثالا على ما يقدمه "الجاسوس البشري" من دقة بالغة بشأن التقنيات أكثر تطورا، الأمر الذي لا يوفره التجسس الإلكتروني، رغم ما أحدثته ثورة المعلومات من تحول هائل في مقدار البيانات التي يمكن جمعها عن بعد "ببساطة" ومن دون خسائر، حتى بعد اكتشاف التجسس.
 
ويمكن للجواسيس توفير معلومات أكثر عمقا مقارنة بالتكنولوجيا، خاصة إذا كان لديهم الدافع القوي للتجسس (مالي أو فكرى)، ولديهم الخبرة والتخصص في أماكن تجسسهم.
 
وتعد "حلقة تجسس كامبريدج" التي ضمت كيم فيلبي أبرز مثال على الدافع الفكري، فالحلقة ضمت العديد من الأجانب "الشيوعيين" الذين تجسسوا لحساب الاتحاد السوفيتي.
 
وفي الفترة من عام 1965 وحتى 1985، قدم ضابط البحرية الأميركية جون ووكر لموسكو أسرارا متنوعة عن الغواصات والمعدات البحرية الأخرى، الأمر الذي سمح للبحرية السوفيتية بسد الفجوة بين القوتين بشكل كبير، بحسب مراقبين.
 
وتساهم الإجراءات الحدودية الحالية بين الدول في تسلل العملاء والجواسيس بطريقة أسهل من أي وقت مضى، لكن طبيعة عملهم تظل صعبة نظرا لمحاولتهم طوال الوقت الحفاظ على سرية مهاهم وهوياتهم الحقيقية.
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout