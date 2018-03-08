بالفيديو - الجيش السوري يسيطر على نصف الغوطة الشرقية

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أكد مصدر عسكري أن الجيش السوري سيطر على أكثر من نصف الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال المصدر حسب التلفزيون السوري إن الجيش السوري سيطر بشكل كامل على بلدة بيت سوى في الغوطة الشرقية، وأحرز تقدماً على محور بلدة حمورية.

وكالة سانا قالت إن الجيش السوري استعاد مساحات في محيط قرية المحمدية بما فيها مقر قيادة لما يسمى "كتيبة أحرار البادية".

وتواصل وحدات الجيش السوري تقدمها للسيطرة على مسرابا من أجل شطر الغوطة الشرقية لقسمين والفصل بين دوما وحرستا بما يمكنها من إحكام الطوق على المسلحين وتحرير المزيد من المناطق.

من جهته أكد ضابط سوري من القوات العاملة في جبهة الغوطة أن "السيطرة على مسرابا وبيت سوى ستكون بمثابة سلسلة الدومينو لتساقط معاقل المسلحين في نقاط الغوطة بريف دمشق".

وفي حال وصول قوات الجيش إلى إدارة المركبات من محور مسرابا ستكون الغوطة الشرقية قد شطرت إلى قسمين، وبالتالي فرض حصار جديد على مسلحي جيش الإسلام في دوما و أحرار الشام في حرستا شمالاً، ومسلحي فيلق الرحمن والنصرة جنوباً.

وبالتوازي مع عملياته العسكرية يواصل الجيش تأمين الممر المحدد عبر مخيم الوافدين بالتنسيق مع مركز المصالحة الروسي، لخروج المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية حيث اتخذ الجيش بالتعاون مع الجهات المختصة منذ 10 أيام جميع الاستعدادات اللوجستية لاستقبال المدنيين الخارجين من الغوطة.