أميركا: كوريا الشمالية اغتالت الأخ الأكبر لكيم بغاز سام

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علنت واشنطن الثلاثاء أنها خلصت رسميا إلى أن كيم يونغ نام، الأخ الأكبر غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية ‎كيم يون اون، اغتاله في ماليزيا العام الماضي عملاء تابعون لبيونغ يانغ باستخدام غاز الأعصاب المحظور دوليا، مشيرةً إلى أنها قررت على ضوء ذلك فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان إن "هذا الازدراء بالمعايير الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيمياوية يدل على الطبيعة المتهورة لـكوريا الشمالية ويشدد على أننا لا نستطيع تحمل أي برنامج من برامج أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية".

وأوضحت نوريت أن الحكومة الأميركية اتخذت هذا القرار في 22 فبراير/شباط الماضي بموجب القانون الأميركي الخاص بالقضاء على الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والحروب لعام 1991. وأضافت أن العقوبات الإضافية على بيونغ يانغ دخلت حيز التنفيذ في الخامس من مارس/آذار بعد نشر نتائج تحريات أميركا رسمياً.

كان #كيم يونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي قد اغتيل في المطار في كوالالمبور عندما ألقت امرأتان غاز الأعصاب الكيمياوي المحظور على وجهه.