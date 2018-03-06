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إستشهاد 33 عنصراً من القوات الروسية!

6
MARCH
2018
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه كان على متن الطائرة المنكوبة 33 راكبا و6 أعضاء الطاقم.

موسكو — سبوتنيك. وقالت في بيان: "وفق المعطيات الأخيرة، كان هناك 33 راكبا و6 من أعضاء الطاقم على متن الطائرة المنكوبة أثناء هبوطها في مطار حميميم. جميعهم من القوات المسلحة الروسية".
وأكدت الوزارة أنه لم يكن هناك تسجيل لإطلاق نار على الطائرة. وتقوم لجنة وزارة الدفاع بدراسة جميع الاحتمالات الممكنة لما حدث. وذكرت المعلومات الأولية أن سبب الحادث قد يكون عطلا فنيا.

وأوضحت الوزارة "وفقا للتقرير القادم من الموقع، لم يكن هناك تأثير بإطلاق ناري على الطائرة"، مؤكدة أن "لجنة وزارة الدفاع الروسية ستدرس جميع الفرضيات الممكنة لما حدث".

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فيكتور بونداريف، اليوم الثلاثاء، أن طائرة "آن-26" المنكوبة في سوريا خضعت للفحص قبل الرحلة، كما هو الحال دائما.

وقال السيناتور: "من خلال تجربتي أستطيع أن أقول أن طائرة "آن-26" هي طائرة نقل عسكرية موثوق بها. لديها خصائص تقنية ممتازة. وقبل الإقلاع يجب عليها الخضوع للفحص".

وتحطمت اليوم الثلاثاء طائرة نقل روسية من طراز "آن-26" أثناء هبوطها في مطار حميميم. وجميع من كان عليها لقي حتفه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "يوم 6 آذار/ مارس في الساعة 3 من بعد الظهر بتوقيت موسكو تحطمت الطائرة" مشيرة إلى أن سبب التحطم وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطلا فنيا.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن طائرة "آن-26" اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ 500 متر.

وفي السياق ذاته أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسلم تقرير وزير الدفاع عن تحطم طائرة النقل العسكرية "آن-26" في سوريا، مشيرا إلى أن الرئيس يقدم التعازي لذوي الضحايا.

وقال بيسكوف: "بوتين متواجد حاليا في زيارة عمل إلى إقليم سفيردلوفسك، وسمع هاتفيا تقرير شويغو حول تحطم طائرة "آن-26" بالقرب من حميميم".

وأضاف أن "الرئيس يعرب عن تعازيه لأقارب الضحايا، ولجميع طاقم وزارة الدفاع".

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