وهو نائم في سريره.. هكذا توفيّ ابن الـ6 سنوات بين ليلة وضحاها!

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لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات في ولاية فرجينيا الأميركية حتفه، بعد سقوط شجرة على منزله وهو نائم في سريره.

وكان أنطوني هاميلتون، ينام في غرفته بالطابق الثاني من منزل متنقل بطابقين في مقاطعة تشيستر فيلد، على بعد حوالي 20 ميلاً جنوب شرقي ريتشموند عاصمة الولاية، عندما سقطت الشجرة على سقف المنزل، حوالي الساعة الثانية صباحاً، وكان الطفل على قيد الحياة عند سحبه من المنزل، لكنه توفي بعد ظهر الجمعة.

ويعيش أنطوني مع والدته و3 شقيقات في المنزل المتنقل، وكان ينام في الطابق العلوي من سرير بطابقين عند وقوع الحادثة، في حين نجت شقيقاته الثلاث اللواتي كن نائمات في الأسفل، ولم تصب أي منهن بأذى، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وحاولت والدة أنطوني رفع الشجرة عن طفلها، لكنها لم تتمكن من ذلك، واحتاج رجال الإطفاء إلى تثبيت الشجرة، وقص أرجل السرير، ليتمكنوا من تحرير الطفل، لكن توفي في وقت لاحق متأثراً بجراحه.

يذكر أن سرعة الرياح وصلت إلى أكثر من 60 ميلاً في الساعة في ولاية فرجينيا يوم الجمعة الماضي، مع تأثر الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأميركية بعواصف شديدة وأمطار عاتية.

(24.ae)