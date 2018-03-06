living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وهو نائم في سريره.. هكذا توفيّ ابن الـ6 سنوات بين ليلة وضحاها!

6
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات في ولاية فرجينيا الأميركية حتفه، بعد سقوط شجرة على منزله وهو نائم في سريره. 
 
وكان أنطوني هاميلتون، ينام في غرفته بالطابق الثاني من منزل متنقل بطابقين في مقاطعة تشيستر فيلد، على بعد حوالي 20 ميلاً جنوب شرقي ريتشموند عاصمة الولاية، عندما سقطت الشجرة على سقف المنزل، حوالي الساعة الثانية صباحاً، وكان الطفل على قيد الحياة عند سحبه من المنزل، لكنه توفي بعد ظهر الجمعة.
 
ويعيش أنطوني مع والدته و3 شقيقات في المنزل المتنقل، وكان ينام في الطابق العلوي من سرير بطابقين عند وقوع الحادثة، في حين نجت شقيقاته الثلاث اللواتي كن نائمات في الأسفل، ولم تصب أي منهن بأذى، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
 
وحاولت والدة أنطوني رفع الشجرة عن طفلها، لكنها لم تتمكن من ذلك، واحتاج رجال الإطفاء إلى تثبيت الشجرة، وقص أرجل السرير، ليتمكنوا من تحرير الطفل، لكن توفي في وقت لاحق متأثراً بجراحه.
 
يذكر أن سرعة الرياح وصلت إلى أكثر من 60 ميلاً في الساعة في ولاية فرجينيا يوم الجمعة الماضي، مع تأثر الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأميركية بعواصف شديدة وأمطار عاتية. 
 
 
(24.ae)
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout