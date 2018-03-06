بن سلمان: أي وزير في الحكومة السعودية يستطيع أن يحل الأزمة القطرية

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أكد ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز أن "عدد سكان قطر لا يساوون شارعًا في مصر"، مشيراً الى أن "أي وزير في الحكومة السعودية يستطيع أن يحل الأزمة القطرية".

وفي كلمة له خلال لقائه مع الإعلاميين في مصر، أوضح بن سلمان "انني كنت فاقد الأمل تمامًا في أن تقوم مصر، وكنت أدعو الله ألا تنهار، وما رأيته اليوم أكد لي أن الله استجاب لدعائي، فقد رأيت تفاعلاً كبيرًا في مستقبل المنطقة، لأن مصر عندما تقوم فالمنطقة كلها تستطيع أن تنهض".

وأكد أن "الإصلاحات الاجتماعية في السعودية بما فيها السماح للمرأة بقيادة السيارة والحفلات الغنائية وحضور النساء مباريات الكُرة، لا تتعارض مع صحيح الإسلام"، مشيراً الى أن "الإسلام دين سمح ونحن نفتح نقاشا واسعا مع كل الأفكار والتيارات في المملكة ، وفي مرحلة ماضية كانت نسبة التطرف حوالي 60 بالمئة ، أما الآن فهي لا تتجاوز 10 بالمئة".

وشدد على "موقف السعودية المؤيد لحق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، معتبرا أن "الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 هي من الثوابت السعودية والمصرية".