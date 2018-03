15 سرا غريبا عن البيت الأبيض.. رؤساء كرهوه وقصص عن أشباح

A + A -

البيت الأبيض هو المكان الذي صدرت منه قرارات غيّرت مسار العالم ومستقبل دول، ولكن معظم الناس لا يدركون أن له أسرارا غريبة.

وبداية من الهندسة المعمارية والتصميم، ومرورا بالغرف السرية والأشباح التي تجول فيه، فهذا هو أبرز 15 سرا غريبا وراء المنزل البالغ مساحته 55 ألف قدم مربع، والواقع في 1600 شارع بنسلفانيا في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفقا لما عرضته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية في تقريرها:

1) بناه العبيد

وفقا لمجلة "سميثسونيان"، كشفت وثائق الرواتب التاريخية أن العديد ممن شاركوا في بناء البيت الأبيض كانوا مستعبدين، واستخدم المهندس المعماري جيمس هوبان عبيده: بن، دانيال، وبيتر كنجارين في المشروع.

2) منزل توأم

عندما شارك المهندس المعماري الأيرلندي جيمس هوبان في مسابقة لبناء منزل لـ "بيت الرئيس" في عام 1792، فإنه يعتقد أنه أسس تصميمه الفائز في دار لينستر في دبلن في أيرلندت، وذكر موقع "ذريليست" أنه اليوم مقر البرلمان الأيرلندي.

3) مساحة ضخمة

يتكون البيت الأبيض من 132 غرفة و35 حماما و28 مدخنة و412 باب و147 نوافذ موزعة على ستة مستويات محملة بالمصعد من القصر، فبإمكانك أن تقوم بلعبة "غميضة" صعبة، ستثير غضب أعضاء الخدمة السرية، بسبب عدم قدرتهم على العثور عليك.

3) غرف سرية مذهلة

فيما يدرك الجميع بعض الأماكن في البيت الأبيض، مثل المكتب البيضاوي، وغرفة العمليات، وغرفة الإحاطة الصحفية، فإن معظم الناس لا يدركون أن القصر يضم أيضا عددا من الغرف المتخصصة التي أضافها الرؤساء على مر السنين.

بداية من مسرح السينما إلى غرفة الألعاب، وغرفة الموسيقى، بالإضافة إلى متجر للشوكولاته، ومتجر للزهور، ومكتب طبيب أسنان في الطابق الأرضي، وفقا لول ومتحف البيت الأبيض، بحسب ما ذكره متحف البيت الأبيض عبر موقعه.

4) رؤساء كرهوه

لم يرق البيت الأبيض لبعض رؤساء أمريكا؛ فنقلت صحيفة "ذا أتلانتيك" عن الرئيس ترومان وصفه للبيت بأنه "السجن الأبيض الكبير" و"السجن البراق"، بينما تحدث الرئيس نيكسون مع اللوحات المرسومة للرؤساء السابقين، عندما كان تحت تأثير الكحوليات في أيام حكمه الأخيرة.

5) جورج واشنطن

على الرغم من أن أول رئيس لأمريكا اختار موقع القصر الرئاسي، إلا أنه ترك منصبه فى عام 1797 وتوفى عام 1799، أي قبل عام من اكتمال بناءه، وفقا لما ذكرته الجمعية التاريخية للبيت الأبيض.

7) من أطلق اسم "البيت الأبيض" عليه

قبل أن يتولى الرئيس السادس والعشرين لأمريكا تيدي روزفلت منصبه في عام 1901، كان منزل الرئيس معروفا بأسماء مختلفة عديدة، مثل قصر الرئيس، وبيت الرئيس، والقصر التنفيذي، وفقا للرابطة التاريخية للبيت الأبيض، غير أن رزفلت هو من أطلق هذا الأسم على البيت.

8) الجناح الغربي

إن "الجناح الغربي" الذي ألهم الدراما التليفزيونية منذ فترة طويلة وُلد من روح الدعابة؛ ووفقا لمتحف العلوم والصناعة في شيكاغو، كان تيدي روزفلت شيّده من أجل أن ينعم ببعض الخلوة والهدوء فيه، بعد أن سبّب أطفاله الستة تشتيتا له أثناء العمل.

9) مكان للمقعدين

تم تحديث البيت الأبيض بتخصيص مكان لدخول الكرسي المتحرك فيه، عندما انتقل فرانكلين روزفلت للإقامة فيه في عام 1933، وفقا لـ "مكتبة إف دي آر".

10) الحيوانات الأليفة تعتبره منزلها

على الرغم من أن عائلة دونالد ترامب ليس لها أي حيوانات أليفة في البيت الأبيض، فإن الكثير من الحيوانات الأليفة عاشت فيه، ومنها تمساح جون كوينسي آدامز الذي عاش في الحمام، وثعبان ابنة ثيودور روزفلت، بحسب مجلة "ترفيل أند ليجر".

11) الطلاء

يستلزم 570 غالونا من الطلاء لإبقاء المظهر الخارجي للبيت الأبيض ملائما وأبيض اللون، بحسب كتاب The White House: The Home of the U.S. President.

12) منطقة جذب سياحي

يرحب البيت الابيض أسبوعيا بحوالي 30 ألف زائر، ويتلقى 65 ألف رسالة و3500 مكالمة هاتفية و100 ألف رسالة بريدية، وفقا لما ذكرته قناة "هيستوري"، ويجب على الزوار طلب حجز الرحلات إليه بشكل مسبق.

13) المدعوين على العشاء

ذكرت قناة "ناشونال جيوغرافيك" أن الرئيس في إمكانه نظريا أن يقدم خدمة لـ 140 شخصا في وقت واحد على العشاء، بفضل الحجم الكبير لغرفة العشاء، وعدد أفراد طاقم المطبخ.

14) الفترة التي تستلزم لنقل متعلقات الرئيس

بينما يحيي الرئيس الجديد الأمة بعد فوزه في الانتخابات، فإن موظفي البيت الأبيض أمامهم 12 ساعة فقط لنقل مستلزماته إلى مقر الرئاسة، وفقا لمجلة"إل ديكور".

15) مسكون بالأشباح

على الرغم من أن العديد من السكان السابقين للبيت الأبيض ذكروا وقائع غريبة، فإن هناك قصة واحدة حول أنه أثناء استضافة رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل في البيت الأبيض خلال الحرب العالمية الأولى، فوجئ بعد خروجه عاريا من الحمام بشبح الرئيس أبراهام لينكولن وهو يجلس أمام المدفأة، الأمر الذي أصابه بالصدمة، وفقا لقناة "هيستوري".