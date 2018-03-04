ماكرون: هذا الخبر "نبأ عظيم لأوروبا"!

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هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والقائم بأعمال زعيم الحزب الديموقراطي الاشتراكي أولاف شولتس، بعدما صوت أعضاء الحزب لصالح تشكيل ائتلاف جديد، وفق ما ذكرت الرئاسة الفرنسية.



وقال مكتب ماكرون: "إنه نبأ عظيم لأوروبا". وأضاف المكتب في بيان: "ستعمل فرنسا وألمانيا معاً على مبادرات جديدة في الأسابيع المقبلة، للدفع بالمشروع الأوروبي إلى الأمام".



وصوت أعضاء الحزب الديموقراطي الاشتراكي لدعم الائتلاف مع المحافظين بزعامة ميركل اليوم الأحد، ما فتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة في أكبر اقتصاد في أوروبا.



وخطط ماكرون الإصلاحية الطموحة لمزيد من التكامل في منطقة اليورو، معلقة منذ أشهر، بسبب عدم تمكن ألمانيا من تشكيل حكومة جديدة.