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أهم الأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار

4
MARCH
2018
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حانت اللحظة التي ينتظرها عشاق الفن السابع حول العالم لمعرفة الفائزين بجوائز الأوسكار، في وقت تطغى فيه مزاعم الاعتداء والتحرش الجنسيين على مجال السينما.

وتتنافس 9 أفلام قوية على جائزة الأوسكار، التي تعد الحلم الأكبر لجل صانعي السينما.
1- "ذي شايب أوف واتر": يحكي الفيلم عن قصة حب لعاملة تقع في غرام مخلوق برمائي غريب.

2- "ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينغ": يدور الفيلم حول حملة تشنها أم فقدت ابنتها للوصول إلى العدالة.

3- "كال مي باي يور نايم": تجرى الأحداث عام 1983 في مدينة صغيرة بشمال إيطاليا، حيث تستضيف عائلة صغيرة، كل سنة، طالبا من دولة أجنبية للإقامة عندها.

4- "ذي بوست": قصة واقعية حول نشر وثائق سرية تتعلق بحرب فيتنام ومدى كذب الحكومة الأميركية على شعبها.

5- "لايدي بيرد": فيلم كوميدي يسرد قصة طالبة في الثانوية تدعى كريستينا مكفرسون وعلاقتها المضطربة مع والدتها "ميتكاف".

6- "غيت آوت": فيلم رومانسي بنكهة "الرعب"، يعيد سرد الممارسات العنصرية التي كانت تشهدها أميركا.

7- "دانكيرك": فيلم تاريخي تدور أحداثه خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وينقل تفاصيل عملية انسحاب دونكيرك.

8- "داركست آور": يؤدي فيه الممثل البريطاني جاري أولدمان دور رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل في الأيام الأولى من توليه منصبه خلال الحرب العالمية الثانية.

9- "فانتوم ثريد": فيلم دراما تاريخي تدور أحداثه في لندن ويتحدث عن عالم الموضة في حقبة الخمسينيات.

 

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