living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبرز 7 أسماء أصابهم "نحس الأوسكار"

4
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 تمكن مهندس الصوت كيفين أوكونل في دورة العام الماضي من حفل توزيع جوائز الأوسكار أن يحطم "نحسه" القياسي، كونه أكثر شخص ترشح للجائزة دون أن يفوز بها.

وتمكن من كسر نحسه بعدما فاز بجائزة "مكساج للصوت" عن فيلم "Hacksaw Ridge" بعدما ترشح للجائزة 20 مرة من قبل، ولكن قائمة "المنحوسين" لاتزال تضم أسماء عديدة لم يتمكنوا بعد من معانقة الجائزة القيمة، وفيما أبزر 7 أصابهم "نحس الأوسكار"

1- روجر دياكنز

المصور الفوتوغرافي روجر ياكنز شارك في مجموعة من أهم الأفلام طوال العقدين الماضيين، ومن أبرزها " The Shawshank Redemption" و "Fargo" و "No Country For Old Men"، وترشح لجائزة الأوسكار 13 مرة ولكنه لم يفز بها حتى الآن.

2- توماس نيومان

ينتمي هذا المؤلف الموسيقي إلى عائلة موسيقية بامتياز فيكفي الإشارة إلى أن والده المؤلف الموسيقي ألفريد نيومان نال 9 جوائز أوسكار بعدما ترشح 45 مرة!

ولكن حظ الابن لم يكن مثل والده، فعلى الرغم من اشتراكه في أفلام رائعة مثل The Shawshank Redemption و American Beauty و Finding Nemo، وترشحه للجائزة في 14 مناسبة لم يفز بها حتى الآن.

3- جريج راسل

يحمل حاليا لقب الأكثر نحسا في تاريخ جوائز الأوسكار، حيث ترشح مهندس الصوت للجائزة 16 مرة في فئة "مكساج الصوت" عن أفلام مثل "Skyfall" و "The Rock" و "Con Air" و "Apocalypto"، ولكن خرج في كل مرة خالي الوفاض.

ترشيحه الأخير كان عن فيلم "13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi" ولكن جرى سحب اسمه من قائمة المرشحين قبل يوم واحد من حفل توزيع الجوائز، لمخالفته بعض اللوائح.

4- والتر لانتز

الفنان الأميركي متعدد المواهب والتر لانتز اشتهر بصورة كبيرة بعد تأسيسه لشركة تحمل اسمه حيث يرجع له الفضل في انتاج أول فيلم رسوم متحركة بالألوان، كما ساهم في ابتكار شخصيات خالدة في عالم الرسوم المتحركة مثل "وودي نقار الخشب" و"شيلي ويلي".

ترشح 10 مرات لجائزة الأوسكار ولكن بدون فوز، ولكن في عام 1979 حصل على جائزة تكريمية عن مشواره.

 

5- أليكس نورث ورولاند أندرسون.. المركز الثاني في "النحس"

عمل أندرسون في مجال الإخراج الفني ونال 15 ترشيحا للأوسكار ولكن مشواره الفني طوال أكثر من 60 عاما لم يكلل بجائزة الأوسكار على الإطلاق.

أما المؤلف الموسيقي أليكس نورث كان أسعد حظا قليلا، فعلى الرغم من عدم حصوله على أوسكار بعد 15 ترشيحا، إلا أنه كان أول مؤلف موسيقي على الإطلاق يحصد أوسكار عن مجمل إسهاماته الفنية وكان ذلك عام 1986.

 

6- أنا بيلمر.. وللنساء أيضا نصيبهن من "النحس"

مهندسة صوت أميركية ترشحت لجائزة أوسكار 10 مرات عن فئة أفضل صوت، وهي أول امرأة على الإطلاق تترشح في هذه الفئة عن فيلم "القلب الشجاع"، ولكنها لم تفز بعد.

7- بيتر أوتول.. "الممثل المنحوس"

لم يتمكن الممثل الأيرلندي بيتر أوتول اقتناص جائزة أوسكار على الرغم من ترشحه 8 مرات طوال أكثر من 40 عاما، ليكون بذلك الممثل الأسوأ حظا مع الأوسكار.

ونال الفنان، الذي توفي عام 2013، جائزة أوسكار تكريمية في عام 2002 عن مجمل أعماله.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout