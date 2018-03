أبرز 7 أسماء أصابهم "نحس الأوسكار"

A + A -

تمكن مهندس الصوت كيفين أوكونل في دورة العام الماضي من حفل توزيع جوائز الأوسكار أن يحطم "نحسه" القياسي، كونه أكثر شخص ترشح للجائزة دون أن يفوز بها.

وتمكن من كسر نحسه بعدما فاز بجائزة "مكساج للصوت" عن فيلم "Hacksaw Ridge" بعدما ترشح للجائزة 20 مرة من قبل، ولكن قائمة "المنحوسين" لاتزال تضم أسماء عديدة لم يتمكنوا بعد من معانقة الجائزة القيمة، وفيما أبزر 7 أصابهم "نحس الأوسكار"

1- روجر دياكنز

المصور الفوتوغرافي روجر ياكنز شارك في مجموعة من أهم الأفلام طوال العقدين الماضيين، ومن أبرزها " The Shawshank Redemption" و "Fargo" و "No Country For Old Men"، وترشح لجائزة الأوسكار 13 مرة ولكنه لم يفز بها حتى الآن.

2- توماس نيومان

ينتمي هذا المؤلف الموسيقي إلى عائلة موسيقية بامتياز فيكفي الإشارة إلى أن والده المؤلف الموسيقي ألفريد نيومان نال 9 جوائز أوسكار بعدما ترشح 45 مرة!

ولكن حظ الابن لم يكن مثل والده، فعلى الرغم من اشتراكه في أفلام رائعة مثل The Shawshank Redemption و American Beauty و Finding Nemo، وترشحه للجائزة في 14 مناسبة لم يفز بها حتى الآن.

3- جريج راسل

يحمل حاليا لقب الأكثر نحسا في تاريخ جوائز الأوسكار، حيث ترشح مهندس الصوت للجائزة 16 مرة في فئة "مكساج الصوت" عن أفلام مثل "Skyfall" و "The Rock" و "Con Air" و "Apocalypto"، ولكن خرج في كل مرة خالي الوفاض.

ترشيحه الأخير كان عن فيلم "13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi" ولكن جرى سحب اسمه من قائمة المرشحين قبل يوم واحد من حفل توزيع الجوائز، لمخالفته بعض اللوائح.

4- والتر لانتز

الفنان الأميركي متعدد المواهب والتر لانتز اشتهر بصورة كبيرة بعد تأسيسه لشركة تحمل اسمه حيث يرجع له الفضل في انتاج أول فيلم رسوم متحركة بالألوان، كما ساهم في ابتكار شخصيات خالدة في عالم الرسوم المتحركة مثل "وودي نقار الخشب" و"شيلي ويلي".

ترشح 10 مرات لجائزة الأوسكار ولكن بدون فوز، ولكن في عام 1979 حصل على جائزة تكريمية عن مشواره.

5- أليكس نورث ورولاند أندرسون.. المركز الثاني في "النحس"

عمل أندرسون في مجال الإخراج الفني ونال 15 ترشيحا للأوسكار ولكن مشواره الفني طوال أكثر من 60 عاما لم يكلل بجائزة الأوسكار على الإطلاق.

أما المؤلف الموسيقي أليكس نورث كان أسعد حظا قليلا، فعلى الرغم من عدم حصوله على أوسكار بعد 15 ترشيحا، إلا أنه كان أول مؤلف موسيقي على الإطلاق يحصد أوسكار عن مجمل إسهاماته الفنية وكان ذلك عام 1986.

6- أنا بيلمر.. وللنساء أيضا نصيبهن من "النحس"

مهندسة صوت أميركية ترشحت لجائزة أوسكار 10 مرات عن فئة أفضل صوت، وهي أول امرأة على الإطلاق تترشح في هذه الفئة عن فيلم "القلب الشجاع"، ولكنها لم تفز بعد.

7- بيتر أوتول.. "الممثل المنحوس"

لم يتمكن الممثل الأيرلندي بيتر أوتول اقتناص جائزة أوسكار على الرغم من ترشحه 8 مرات طوال أكثر من 40 عاما، ليكون بذلك الممثل الأسوأ حظا مع الأوسكار.

ونال الفنان، الذي توفي عام 2013، جائزة أوسكار تكريمية في عام 2002 عن مجمل أعماله.