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الجيش السوري يستعيد السيطرة على فوج الشيفونية بالغوطة

3
MARCH
2018
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أحكم الجيش السوري سيطرته على فوج النقل 274 جنوب بلدة الشيفونية بالقطاع الشرقي للغوطة الشرقية.

وتحدث مصدر ميداني عن تمكن قوات الجيش العاملة على اتجاه حوش الضواهرة – الشيفونية من تطهير الفوج ومستودعاته بعد معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة، وأن القوات أصبحت على تخوم معمل أعلاف الشيفونية الذي يبعد 350 متر عن البلدة.

وبهذه العملية يكون الجيش السوري قد ضيق الخناق على المسلحين المنتشرين في البلدة، بعد تطويقها من الجنوب والشرق، وأسقط معظم التحصينات الدفاعية من أنفاق وحفر سلبية، وقطع الطريق الرئيسي الذي يصل بلدة الشيفونية ببلدة أوتايا جنوب الغوطة.

وكان الجيش السوري قد سيطر على كتيبة البيتشورة (دفاع جوي) بمحيط بلدة حوش الضواهرة وتمدد بالمزارع المحيطة بها وصولا الى تخوم بلدة أوتايا.

يذكر أن المجموعات المسلحة سيطرت على فوج النقل 274 في كانون الثاني عام 2012 بعد معارك عنيفة مع الجيش السوري.

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