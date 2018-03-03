ادانة بريطاني بمحاولة تشكيل “جيش من الاطفال الارهابيين”

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ادانت محكمة بريطانية الجمعة رجلا استغل عمله في احدى المدارس ليعمل على تجنيد “جيش” من الاطفال بهدف “شن هجمات ارهابية”.

وحاول عمر احمد حقي (25 عاما) دفع اعداد كبيرة من الاطفال الى الارهاب من اجل استغلالهم في ارتكاب “هجوم متشعب ضد شركات ومجتمعات في لندن”، وفق بيان للشرطة.

وعمد حقي المواطن البريطاني من شرق لندن الى عرض فيديوهات على الاطفال خلال فترة تعليم ديني بعد الدراسة العادية تتضمن “عنفا ارهابيا متطرفا”، بما فيها مشاهد إعدام، كما جعلهم “يمثلون دور ارهابيين” يطعنون ضباط شرطة حتى الموت.

وفي رسالة هاتفية اذيعت داخل المحكمة قال حقي لشخص يدعى حبيب انه استغل موقعه الاداري في “مصباح المعرفة” وهي فترة الدروس دينية من اجل دفع 16 طفلا الى التطرف. وتتعرض هيئة الرقابة على المدارس البريطانية “اوفستد” لضغط شديد كي تشرح كيف تمكنت هذه المدرسة من الحصول على تصنيف “ممتاز” بعد جولة تفتيش قامت بها حين كان حقي يعمل هناك.