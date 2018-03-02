استدعاء الجيش البريطاني لهذا السبب

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اُستدعي الجيش البريطاني لمساعدة المئات من سائقي السيارات الذين علقوا في الطرقات التي أغلقها هطول ثلوج كثيفة، مع استمرار موجة البرد وتساقط الثلوج في عموم بريطانيا.

وتقطعت السبل بمئات المسافرين الذين قضوا الليل في قطارات تراكمت الثلوج على سككها.

وأعلنت الشرطة عن وقوع حادثين كبيرين في هامبشير وأفون وسومرسيت، حيث تسببت العواصف الثلجية في قطع الطرقات.

وواجه الكثيرون يوما رابعا من الإرباك، مع إلغاء حركة عدد من القطارات والرحلات الجوية، وإغلاق آلاف المدارس.

ووجهت السلطات عشرة تحذيرات من الطقس السيء، ويظل آخرها ساري المفعول حتى الساعة 23:55 بتوقيت غرينتش الاثنين المقبل.

كما أصدرت السلطات المسؤولة عن شبكات امداد الغاز والكهرباء الوطنية تحذيرات مشابهة، من بينها أول تحذير منذ ثمان سنوات بشأن احتمال وقوع شح في إمداد الغاز، بيد أن هذا التحذير سحب لاحقا، إذ أشار تحذير الخميس إلى احتمال أن لا يكون ثمة غاز كاف لتلبية الطلب المطرد عليه بسبب البرد.

وحضت الشرطة الناس في عموم بريطانيا على تقليل تنقلاتهم إلا للحاجات الضرورية.

وقد التقت موجة الثلوج التي أطلق عليها في بريطانيا "الوحش القادم من الشرق" مع العاصفة المسماة "إيما" يوم الخميس.

ألغي أكثر من 4000 رحلة طيران في عموم أوروبا منذ يوم الثلاثاء

وقد قتلت طفلة بعمر 7 سنوات في بمقاطعة كورنول بجنوب غرب انكلترا، في حادث اصطدام سيارة بمنزل جراء انزلاقها بسبب الثلوج.

واستخدمت قوات عسكرية في أدنبرة باسكتلندا للمساعدة في نقل نحو 200 من العاملين في وحدات علاج الطوارئ والحالات الحرجة وإعادتهم من نوبات عملهم في اثنين من المستشفيات مساء الخميس.

كما ألغت 15 محكمة في عموم اسكتلندا جلسات محاكمات مقررة فيها الجمعة.

وقالت شركة نورث ويست للطاقة إن الكهرباء انقطعت عن نحو 5000 من زبائنها في بوكستون، وأظهرت بيانات شركة ويسترن باور ديستربيوشن أن نحو 4000 منزل في ويلز وجنوبي غرب انكلترا ظلت من دون طاقة كهربائية حتى صباح الجمعة.

وقد رفع تحذير من الدرجة القصوى (أحمر) من تساقط الثلوج في جنوبي غرب انكلترا وجنوب ويلز في الساعة الثانية بتوقيت غرينتش، بيد أن درجة الحذر باللون الكهرماني (الاصفر) ظلت سارية المفعول حتى الساعة الثامنة.

حضت الشرطة الناس في عموم بريطانيا على تقليل تنقلاتهم إلا للحاجات الضرورية

وقلل أكثر من 20 شركة قطارات تسيير رحلات قطاراتها في عموم بريطانيا.

ونصحت شركة السكك الحديد الوطنية المسافرين بمتابعة إعلانات خدمتها قبل سفرهم خشية إلغاء بعض الرحلات، بينما حضت شركة أخرى الناس على تجنب السفر نهائيا هذه الأيام.

وقد ألغي أكثر من 4000 رحلة طيران في عموم أوروبا منذ يوم الثلاثاء ومن المتوقع استمرار هذا الإرباك في حركة الطيران يوم الجمعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار هذا الطقس البارد في الأسبوع القادم وربما الأسبوع الذي يليه.