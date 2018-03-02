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2000 "سعيد حظ" بحفل زفاف هاري وميغان

2
MARCH
2018
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يعتزم الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل، دعوة 2640 شخصا، بينهم 2100 من عامة الشعب، لحضور جانب من المراسم في حفل زفافهما، وفق ما نقلت "ديلي ميل".
 
ويرتقب أن يحظى مدعوو العامة، بفرصة حضور لحظة وصول الأمير هاري وزوجته إلى قصر وندسور العريق في مقاطعة بيركشاير.
 
ويضم المدعوون 1200 شخص "قدموا خدمات لمجتمعاتهم"، ويرتقب أن تختارهم هيئات تمثيل الملكة في المملكة المتحدة، كما ستشمل القائمة 200 شخص من منظمات خيرية.
 
فضلا عن ذلك، سيحضر نحو 100 تلميذ من مدارس محلية حفل الزفاف، إلى جانب 610 من أعضاء جمعية قصر وندسور، و530 فردا من الأسرة الملكية.
 
ويرتقب أن يتزوج الأمير هاري وخطيبته في التاسع عشر من مايو المقبل، بكنيسة سانت جورج شابل، ومن المرجح أن يحظى الحفل بمتابعة ملايين الأشخاص حول العالم.
 
 
 
 
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