living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أرسلت صورة ابنتها لزوجها قبل أن تقتلها!

2
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد ثلاث سنوات على علاقتهما، انفصل الزوجان حين ساءت العلاقة بينهما. إلّا أنّ الزوج تعرّض لمأساة في شهر تشرين الأول عام 2016، حين أرسلت له زوجته صور ابنتهما قبل أن تقتلها، وفق ما ذكر في موقع “مترو” البريطاني.
 
قال بول هوجان (24 سنة)، إنه يعتقد أن كل شيء كان على ما يرام حتّى أعاد ابنته ماسي إلى أمها في ستافوردشاير في انكلترا في شهر تشرين الأول من العام 2016. وفي حينها وصلته صورة مؤثرة لابنته مصحوبة بكلمات تقول فيها الأم: “آسفة، اعتقد أنك تستحق صورة كذكرى لها”.
 
وكان الأب خرج من منزل العائلة قبل أسبوع واحد من العثور على جثة الطفلة من الشرطة، وفق حديث له لموقع “ميرور”. وقال بول: “أنا أشفى من الصدمة تماماً، وما أصابني في تلك الأيام صعب جدا”.
 
وأضاف قائلا: “كانت ستذهب إلى المدرسة قريبا، فأحياناً أفكر في ما ستكون عليه الآن. عندما تفقد طفلاً في هذا العمر، لا شيء يمكن أن يساعدك ويهون عليك”.
 
وخلال محاكمة الأم والتي تدعى جاكسون، سمع أنها تركت رسالة انتحار كتبت فيها أنه لم يتبقَّ شيء لها أو لـ “ماسي” ابنتها، سوى مرارة هذه الحياة. وقد حكم على جاكسون بالسجن لمدى الحياة فى تموز من العام الماضي بعد ادانتها بالقتل خلال محاكمة فى محكمة ستافورد كراون.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout