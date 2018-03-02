صورة "عضلات" رونالدو الصغير تبهر الملايين

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لا يتوقف سيل أنباء رونالدو، وصوره، أبدا على الشبكة العنكبوتية، فنجم ريال مدريد يجيد نسج تلك المنظومة الدعائية عبر منصات عدة بينها فيسبوك وإنستغرام، حيث يحظى الدون بملايين المتابعين.

مشاركات رونالدو، وصوره، تبدأ بالملعب ما يحققه مع ناديه، وصولا إلى أنباء "البيزنس" والدعاية، وحتى الصور الشخصية للعائلة والأولاد وصديقته الحسناء جورجينا رودريغيز.

هذه المرة اختار أفضل لاعب في العالم نشر صورة جديدة لابنه الأكبر "رونالدو جونيور"، حازت على حجم إعجاب هائل اقترب من الـ5 ملايين خلال ساعات معدودة.

وتظهر الصورة رنالدو جونيور (7 أعوام) في صالة تدريبات رياضية "جمانيزيوم"، في وضع يحاكي احتفال والده الشهير بإحراز الأهداف، وتبرز الصورة عضلات الصبي الصغيرة، ومعها عبارة: "أبي.. سأكون مثلك".

وتظهر الصورة الشبه الكبير بين اللاعب ووالده.

يشار إلى أن رونالدو رزق في يونيو الماضي بتوأم من أم بديلة، كما وضعت صديقته طفلته الأولى في نوفمبر التالي.