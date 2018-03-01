وضعا كاميرا خفية في المنزل لمراقبة المربية.. ما شاهداه كان صادماً!

A + A -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



اليكم ما حدث!

شاشة نيوز - وكالات - أظهرت لقطات فيديو صادمة اعتداء مربية بالضرب على طفلة تبلغ من العمر 18 شهراً. وبحسب ما أدلت به العائلة، أن الطفلة تعرضت لعضة في وجهها وما زالت آثارها واضحة ولكن لم يظهر ذلك في الفيديو.

وقعت هذه الحادثة في مدينة كابورتالا، الواقعة في ولاية البنجاب في شمال الهند، كما وأن هذه الحادثة أقلقت الوالدين لإكتشفاهما آثار ضرب وتعذيب على جسد الطفلة، وقررا وضع كاميرا خفية لمراقبة المربية، لأن هذه الحادثة أثَرت سلباً على سلوك الطفلة، وفق ما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.

فوضع الوالدان هاتفاً محمولاً في المنزل لتصوير ما يحصل خلال فترة غيابهما، وكانت الصدمة بما شاهداه في اللقطات. فالمربية بارفين البالغة 35 عاما، استخدمت عصًا طويلة لضرب الطفلة على ساقيها.

فأخذ والد الطفلة المدعو سوكديف سينغ التسجيل إلى الشرطة، واعتقلت بدورها المربية متهمة إياها بجرائم الاعتداء على الأطفال.

كما ويُزعم أن المربية بارفين اعترفت بالاعتداء وقالت إنها كانت تضرب الطفلة لتهدئتها.