استقالة مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض.. والسبب؟

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أعلنت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض هوب هيكس، وهي من أقرب مساعدي الرئيس الأميركي، استقالتها من منصبها.

وتعمل هيكس (29 عاما) منذ أعوام مع دونالد ترامب، إذ كانت موظفة في منظمة ترامب. ولم توضح رسميا أسباب استقالتها من منصبها بالبيت الأبيض.

وتفيد التقارير بأنها أخبرت زملائها باعتقادها بأنها أتمت كل ما تستطيع داخل البيت الأبيض. وكانت هيكس رابع من تولى منصب مدير الاتصالات بالبيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إنه لم يتضح بعد موعد رحيل هيكس من الإدارة الأميركية.

وأوضحت أن استقالة هيكس غير مرتبطة بشهادتها أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب يوم الثلاثاء.

وتفيد تقارير بأنها أقرت أمام اللجنة بأنها ذكرت "أكاذيب بيضاء" نيابة عن ترامب. لكنها أكدت أنها لم تكذب في أي شيء مرتبط بالتحقيق الحالي في مزاعم التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية، وفقا للتقارير.

ووصف ترامب هيكس بأنها "رائعة حقا"، مؤكدا على أنه سيفتقدها إلى جواره.

وقال ترامب في بيان: "هوب مميزة، وقد قامت بعمل عظيم خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

BBC