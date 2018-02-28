بريطانيا تتعرض لعواصف "الوحش القادم من الشرق"

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تساقطت الثلوج فوق مناطق واسعة في بريطانيا في موجة شديدة البرودة قادمة من سيبيريا أطلق عليها اسم "الوحش القادم من الشرق" أدت إلى إغلاق مدارس وأربكت خطط السفر لآلاف الناس.

وشهدت مناطق في شرق بريطانيا هذا الأسبوع تراكما للثلوج بارتفاع عشرة سنتيمترات وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن درجات الحرارة قد تتراجع إلى نحو عشر درجات مئوية تحت الصفر في بعض المناطق الريفية.

وقال آيدان مكغيفرن وهو خبير في مكتب الأرصاد الجوية "تضرب رياح شرقية شديدة البرودة أنحاء المملكة المتحدة وسوف نشهد انهمارا آخر للثلوج في بعض الأماكن".

وألغيت خدمات قطارات وبعض الرحلات الجوية بينما نبهت الشرطة السائقين إلى توخي الحذر وهم يواجهون العواصف الثلجية والجليد.

وفي لندن، غطت الثلوج أجزاء من وستمنستر وضربت عاصفة ثلجية قصيرة الأمد حي كناري وارف المالي.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس شديد البرودة بقية الأسبوع.