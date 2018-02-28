تركت منزلها من دون معطف أو هاتف أو مال.. وبعد 7 أيام هكذا وجدت!

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وجدت يوم امس الاثنين جثّة فريدريك فلينت المفقودة منذ 20 شباط في بونت دو رويد في فرنسا بحسب موقع " BFMTV ".

وقد عممت الشرطة صورة المرأة (40 سنة) لإيجادها في بونت دو رويد. وعثر على جثّة فريديريك فلينت حافية القدمين يوم الاثنين في بستان بالقرب من مطعمٍ للبيتزا يقع على بعد حوالى 600 متر من منزلها، بحسب موقع "اليست ريبوبليكان" الفرنسي. وفُتح تحقيق لتحديد أسباب وفاة هذه الأم لأربعة أولاد التي شاهدها زوجها للمرة الأخيرة في 20 شباط، حين تركت منزلها من دون معطف أو هاتف أو مال، ومن دون تحديد مكان توجّهها.

وستحدد التّحقيقات ما اذا نقلت الجثًة إلى المكان التي وجدت فيه أو اذا كانت هناك منذ أيّام عدّة. ووفق العناصر الأوليّة الّتي نقلتها "فرانس 3"، لا أثر لأي إصابة وسيجرى تشريح للجثة قريبًا.