فتحوا رسالة مشبوهة في قاعدة عسكرية.. وهذا ما حصل لـ11 عنصر من المارينز

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قالت إدارة الإطفاء ومتحدثة باسم قاعدة عسكرية في أرلينغتون بولاية فرجينيا الأميركية إن 11 شخصا أصيبوا بالإعياء ونقل ثلاثة إلى المستشفى بعد فتح خطاب في القاعدة العسكرية.

وقال سلاح مشاة البحرية الأميركية "المارينز" إن الرسالة ارسلت الى قاعدة ماير-هندرسون هول وقد تم إخلاء المبنى الذي فتحت فيه.

وأضاف إن "عددا من عناصر المارينز يتلقون العلاج بعد هذا الحادث" و"التحقيق جار".

من جهته قال جهاز الاطفاء في أرلينغتون في تغريدة على تويتر ان "11 شخصا شعروا بإعياء إثر فتح رسالة" في القاعدة العسكرية.

وقال ثلاثة عسكريين لشبكة "سي أن أن" انهم شعروا بـ"حروق" في اليدين والوجه إثر فتح الرسالة.

من جهته قال المتحدث باسم المارينز براين بلوك لوكالة فرانس برس إنه "من المبكر جدا التكهن بشأن ما جرى، علينا أن ننتظر وأن نترك المحققين يقومون بعملهم"، مشيرا إلى أنه لا يمكن في الوقت الراهن معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي أم لا.