إغلاق كنيسة القيامة يجمد خطة الاحتلال الضريبية

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بعد موجة الانتقادات المتصاعدة، اجبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية القدس المحتلة نير بركات، على تجميد كل إجراءات جباية الضرائب المفروضة على كنائس المدينة، وتجميد اي تشريع يسهل مصادرة العقارات الكنسية.

ورحب رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة ديمتري دلياني بالقرار قائلاً إنّ الكنائس انتصرت على الاحتلال في هذه المعركة، في إطار الحرب الاسرائيلية ضد كل من هو غير يهودي.

وكانت كنيسة القيامة، في القدس المحتلة، اغلقت ابوابها لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على ضرائب الاحتلال التعسفية.

وعلى غرار اليومين الماضيين، اضطر عشرات الحجاج، الذين تقاطروا الى كنيسة القيامة، لاداء الصلاة في ساحتها الخارجية والتقاط الصور التذكارية امام بابها المغلق، بعدما تعذر عليهم الدخول اليها.

الى ذلك، نظم ناشطون من حارة النصارى في القدس القديمة مسيرة تضامنية الى كنيسة القيامة حيث كانت وقفة احتجاجية في باحتها الخارجية.