بالصور - اتجه إلى هذا الفندق على "متن" طائرة من العام 1976!

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فندق تحت الماء، وآخر فوق شجرة، ووسط بيت ثلجي في القطب الشمالي.. لا شك بأن مسافري العالم لديهم هوس الإقامة في أغرب الفنادق من حول العالم مهما كان الثمن!

ورغم أن غالبية المسافرين قد يشعرون بالامتعاض من رحلات الطيران الطويلة، والجلوس لساعات طويلة في مقاعد الطائرة، إلّا أنه يبدو أن بعضاَ منهم يعشقون تجربة ركوب الطائرات، حتى أنهم قد يقبلون على الإقامة فيها، إذا صحّت الفرصة لهم.

وهذا ما يقدّمه فندق "جامبو ستاي" الموجود داخل طائرة قديمة من طراز "جامبو جيت،" بُنيت في العام 1976.. الإقامة لليلة واحدة داخل طائرة حقيقية، تتضمن أسرة، وحمّامات، وفطور أيضاً!

ويقع الفندق الذي يتميز بكلفة منخفضة بالقرب من مطار أرلاندا في مدينة ستوكهولم السويدية، وأسسه رجل الأعمال في مجال الضيافة والفنادق، أوسكار ديوس، في العام 2009، بعدما سمع عن عرض طائرة قديمة للبيع.

وقد بُنيت الطائرة من طراز 747-200 جامبو في سبعينيات القرن الماضي، لتعمل مع شركة الخطوط الجوية السنغافورية، ومن ثم مع شركة الطيران الأمريكية "بان آم،" وأخيراً شركة طيران "ترانسجيت" السويدية، والتي أفلست في العام 2002.

وقد بدأ العمل على تصميم الطائرة وإعادة بنائها كفندق لاستيعاب الزوّار في العام 2008، حيث نقلت الطائرة إلى أمام مدخل مطار أرلاندا، وبدأت عمليات التفكيك والطلاء وتصميم الغرف.

ويتضمن فندق الطائرة اليوم 33 غرفة نوم، مزودة بمجموع 76 سريراً، كما تتضمن أيضاً مطعماً وحانة، وغرفة اجتماعات.

وتتراوح أسعار الليلة الواحدة في فندق "جامبو ستاي،" بين 55 دولاراً لأصغر غرفة مشتركة، و231 دولاراً لأكبر جناح على "متن" الفندق، في قمرة قيادة الطائرة.

تعرّفوا أكثر إلى الفندق الغريب في معرض الصور أعلاه: