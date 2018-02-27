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بالصورة - لم يجد كنزاً أو ذهباً وإنما.. ماذا وجد هذا الشاب في قبو جده المتوفى منذ 43 عاماً؟

27
FEBRUARY
2018
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يتمتع بعض الناس بروح الدعابة، حتى بعد الموت.
 
ومن هؤلاء، جد أحد مستخدمي موقع Reddit في الولايات المتحدة الأميركية. فقد ترك له رسالة قبل سنوات من وفاته، وكانت الرسالة تحت ورق الحائط في القبو، بحسب النسخة الألمانية من "هاف بوست".
 
كتب المستخدم، الذي يُطلق على نفسه اسم فلوفهيد بان، على شبكة الإنترنت: "كنت أود تجديد قبو جدي، فوجدت هذه الرسالة".
 
وتُظهر الصورة التي نشرها، رسالة جده، التي يقول فيها: "أيها الأحمق، كل أعمالي الشاقة التي قمت بها ذهبت سُدى"، وتحت الرسالة الساخرة كتب الجد عام كتابتها، 1975.
 
 
وصلت الرسالة إلى جميع أنحاء العالم
 
ويبدو أن الجد كان يعرف بالفعل أن أحدهم سوف يزيل ورق الحائط الذي وضعه بنفسه يوماً ما في القبو. وكتب صاحب الصورة معلقاً على هذه الفكاهة: "ما زال يصرخ في وجوهنا من قبره".
 
وقد انتشرت الصورة في جميع أنحاء العالم، وألهمت الكثير من المستخدمين لحكاية قصص مماثلة. وكتب أحد الأشخاص أن عمه ترك أيضاً شيئاً مماثلاً في الحانة التي بناها مع أصدقائه.
 
كتب: "لقد خبأوا صورهم في أثناء عملية البناء، وجميع سدادات زجاجات البيرة التي شربوها في الخشب من الداخل".
 
 
 
 
 
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