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قراصنة يخترقون كاميرات مدارس ويرتكبون "المحظور"

27
FEBRUARY
2018
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وضعت المدارس البريطانية كاميرات مراقبة في زوايا عدة فيها لحماية الطلبة، لكن الأمر أدى إلى نتائج عكسية في أربع منها على الأقل.
 
وأفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، الاثنين، بأن قراصنة إنترنت اخترقوا نظام 4 مدارس بريطانية على الأقل من بين مئات المؤسسات التي اخترق نظام كاميرات المراقبة فيها.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن القراصنة بدأوا في بث ما تسجله هذه الكاميرات في المدارس بصورة مباشرة على موقع إلكتروني يبدو أنه يعمل في الولايات المتحدة.
 
وكتب الموقع الإلكتروني الخاص بالقراصنة:" شاهدوا البث المباشر لكاميرات المراقبة المملكة المتحدة".
 
ويظهر في الموقع صور من داخل الفصول والممرات والساحات في مدرسة بمدينة بلاكبول.
 
وقال والد أحد الطلبة في المدرسة تعليقا، إنه أمر صادم للغاية، مضيفا "كنت اعتقد أن كاميرات المراقبة وجدت لجعل في المدارس أكثر أمنا. هذه الكاميرات بحاجة إلى تعديل الآن".
 
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن سبب اختراق الكاميرات يعود إلى أن نظامها غير محمي بكلمات مرور، وقالت الشركة المسؤولة عن الكاميرات إنها تعمل حاليا على إصلاح النظام المسؤول.
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