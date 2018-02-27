فيل يفتك بـ87 نسرا

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أعلن نشطاء في مجال البيئة أن سبعة وثمانين نسرا من فصيلة معرضة للانقراض، نفقت بعد أكلها من جثة فيل نافق في موزمبيق.

وأشار صندوق الحياة البرية المهددة بالانقراض والذي يتخذ من جنوب أفريقيا مقرا له إلى أن ثمانين نسرا أبيض الظهر وسبعة نسور من فصيلة النسر المقنع نفقت وقد يعثر على المزيد من الطيور النافقة في منطقة مباشيني حيث حدثت واقعة التسمم.

وأضاف الصندوق أن سبعة عشر نسرا تحسنت بعد تلقي العلاج.

وأكّدت الجماعة البيئية أن بعض النسور النافقة كانت مشوهة، ما يوحي بأنها قتلت عمدا للحصول على أجزائها التي تستخدم في الطب التقليدي.

كما عثر على أنياب الفيل النافق أيضا وجرى احتجاز شخص مشتبه به.