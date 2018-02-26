تعرف على اللغة التي لا يتحدث بها سوى 3 فقط في العالم... النساء سبب انقراضها

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Sputnik - كانت لغة "باديشي" تستخدم على نطاق واسع في واد نائي في أقصى المنطقة الجبلية شمالي باكستان، إلا أنها باتت الآن لغة منقرضة.

ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، أن لغة "باديشي" لم يعد يتحدث أحد بها سوى ثلاثة رجال كبار السن.

يقول أحد هؤلاء الرجال: "على مدار أجيال كانت باديشي تستخدم في القرية بأكملها. لكننا جلبنا نساء من قرى أخرى يتحدثن بلغة تورالي، وتحدث الأطفال بلغة أمهاتهم، ولهذا بدأت لغتنا تموت".

وباتت "تورالي" هي اللغة المهيمنة في المنطقة، عقب سيطرة "باديشي" على الوادي مدة ثلاثة أجيال.

وبدأ الرجال الثلاثة في نسيان اللغة، بسبب ندرة استخدامها عبر عقود من الزمن، حتى أن أطفال الرجال الثلاثة يتحدثون بلغة أمهاتهم.

وأشار أحد خبراء اللغة، إلى أن متحدثي لغتي تورالي والباشتو المنتشرين حاليا في الوادي، يحتقرون لغة الباديشي ومن يتحدث بها.