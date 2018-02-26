موسكو تحذر مواطنيها من انتشار هذا الوباء

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حذرت المصلحة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلكين المواطنين الروس من انتشار وباء الدفتيريا في اليمن، داعية لأخذه بعين الاعتبار أثناء التخطيط للسفر إلى هذا البلد.

وجاء في بيان صدر عن المصلحة، اليوم الاثنين، أن معلومات وزارة الصحة اليمنية تدل على أنه سجل في هذا البلد ابتداء من أغسطس عام 2017 أكثر من 930 حالة إصابة بهذا المرض ومصرع 62 شخصا منهم.

وأضاف: "تدعو المصلحة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلكين إلى الاعتماد على هذه المعلومات أثناء التخطيط للزيارات".

وذكر البيان أيضا أن محافظتي إب والحديدة الأكثر تضررا من المرض، مؤكدا أن وزارة الصحة تتخذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية كل الإجراءات الضرورية للقضاء على الوباء.