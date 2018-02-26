living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مكافأة بالملايين لمن يعثر على "الغواصة المفقودة"

26
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أطلق أقارب طاقم الغواصة الأرجنتينية المفقودة في جنوب المحيط الأطلسي منذ نوفمبر الفائت، حملة لتمويل جهود بحث أكثر تطورا عن الغواصة الحربية المنكوبة، في حين خصصت الحكومة الأرجنتينية مكافأة سخية لمن يساعد في ذلك.
 
وحسب فرانس برس، تم تأسيس حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليق مناقصة للتوصل لأفضل عرض للبحث عن الغواصة "آرا سان خوان".
 
وخصصت الحكومة الأرجنتينية مكافأة قدرها 5 ملايين يورو "لمن يوفر معلومات وبيانات ذات جدوى" تساعد في التوصل لموقع الغواصة وطاقمها المكون من 44 شخصا.  
 
وقالت أسر الضحايا في دعوتهم الإلكترونية لجمع تبرعات بالعملة المحلية والأجنبية "نحن نبحث عن الحقيقة ويمكنكم الالتحاق بنا. نحن نجمع أموالا لتأجير سفن مزودة بأحدث التقنيات".
 
وفقدت الغواصة في المحيط الأطلسي في 15 نوفمبر 2017 وشاركت نحو 24 دولة في البحث عنها.
 
ويعتقد الخبراء أن الغواصة غرقت على بعد نحو 450 كيلومترا عن سواحل باتاغونيا بعد ساعات على إبلاغها قيادة البحرية عن تسرب مياه وبداية حريق وخلل في نظام البطاريات التي تدفع الغواصة العاملة بواسطة محركات ديزل.
 
ولا يزال تحقيق البحرية الأرجنتينية في أسباب الحادث مفتوحا.
 
ودعا ذوو الضحايا، الذين التقوا الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في 7 فبراير، لتوسيع نطاق البحث وزيادة التمويل الحكومي لجهود البحث. 
 
ويأمل أقارب طاقم الغواصة في جمع 250 ألف دولار للاستعانة بخدمات شركة خاصة في مجال البحث.
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout