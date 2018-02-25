ألعاب الفيديو سبب العنف المتواجد فى الولايات المتحدة

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قال الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب"، خلال اجتماع عقد حديثا مع مسؤولين حكوميين ومحليين فى فلوريدا، إن العاب الفيديو والأفلام وراء حوادث القتل والعنف داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الاجتماع يناقش مسألة السلامة فى المدارس بعد الحادث المأساوى الذى وقع فى 14 شباط فى مدرسة مارجورى ستونيمان دوجلاس الثانوية فى باركلاند.

ووفقا لموقع c net الأمريكى، الرئيس يركز على تأثير صناعة الترفيه وحتى الإنترنت نفسه على المجتمع، ففى وقت سابق قال إن تأثير الإنترنت على العقول الشابة يجب أن يتم دراسته، وبعدها انتقل إلى عالم ألعاب الفيديو الذى يحظى بشعبية واسعة حول العالم، قائلا، "إننى أسمع المزيد والمزيد من الناس يقولون إن مستوى العنف داخل ألعاب الفيديو يشكل خطرا على أفكار الشباب".

المصدر: TL