إيران: سيأتي اليوم الذي تغادر السعودية اليمن وقد منيت بهزيمة مدوية

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أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الايرانية "بهرام قاسمي" أن المسؤولين السعوديين وقعوا في فخ يتعذر عليهم انتشال أنفسهم منه حيث دفعوا ثمنا باهضا على الحرب التي شنوها على الشعب اليمني الأعزل. وسيأتي يوما تغادر السعودية اليمن وهي قد منيت بهزيمة فاضحة.





أشار المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الايرانية في حديث صحفي إلى التطورات الإقليمية والدولية التي حدثت بسرعة كبيرة وغير متوقعة في السنوات الأخيرة، لافتا الى انه هناك العديد من التغييرات قد جرى على المعادلات للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.

ونوه بهرام قاسمي الى ان الجهات الفاعلة الجديدة مثل الجماعات الإرهابية التي تسعى الى تحقيق مصالحها قد أصبحت جزءا من لغز المعادلات حيث تحاول دفع عملية الأحداث إلى الحد الذي تلبي فيه مصالحها.

وفي سياق متصل اشار قاسمي الى الوضع السعودي في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالملف اليمني وقال إن المملكة العربية السعودية توهمت في اليمن بأن عدوانها على هذا البلد يمكن تحقيق انجازاته في غضون أسابيع قليلة ويمكن الاستيلاء عليه تماما.

وأكد أن السعودية قد تورطت ولا تستطيع أن تنجح في انتشال نفسها من المستنقع الذي رمت بنفسها فيه منوها الى انها تسعى الى خلق عدو مفترض، وتتصور أنه إذا لم ينهزم الشعب اليمني أو لم يخضع ، فمن المؤكد أن ذلك يعود الى المساعدات التي يتلقاها خارج هذا البلد مؤكدا ان هذه الاوهام لا تمت الى الواقع بشيء قليل وكاذبة تماما.

وقال قاسمي " سيأتي اليوم الذي تغادر السعودية اليمن وقد منيت بهزيمة مدوية مشيرا الى ان المسؤولين السعوديين وقعوا في فخ يتعذر عليهم انتشال أنفسهم منه حيث دفعوا ثمنا باهضا على الحرب التي شنوها على الشعب اليمني الأعزل".