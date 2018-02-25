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النرويج تجدد «قبو بذور نهاية العالم» في القطب الشمالي

25
FEBRUARY
2018
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أعلنت الحكومة النرويجية أنها تعتزم إنفاق 100 مليون كرونة نرويجية (13 مليون دولار) لتطوير «قبو بذور نهاية العالم» الذي بني على جزيرة في القطب الشمالي قبل 10 سنوات لحماية الإمدادات الغذائية في العالم.


ويعمل قبو البذور العالمية سفالبارد بمثابة المجمد الطبيعي العميق لدعم البنوك الجينية في العالم في حالة وقوع كوارث تتراوح ما بين الحرب النووية والاحتباس الحراري العالمي. ويضم القبو نحو 900 ألف عينة من البذور.


وقالت وزارة الزراعة في بيان إن التجديد سوف يشمل «بناء نفق وصول جديد مصنوع من الخرسانة وكذلك مبنى خدمات لإيواء وحدات للطاقة والتبريد الطارئة وغيرها من المعدات الكهربائية التي تنبعث منها الحرارة عبر النفق».


وأدى الذوبان غير المتوقع للجليد الدائم التجمد إلى تدفق بعض المياه إلى مدخل النفق المؤدي إلى القبو في أواخر عام 2016. وقالت النرويج قبل نحو عشر سنوات إنها أنفقت 9 ملايين دولار لبناء هذا المرفق.


وفي عام 2015، انسحب باحثون لأول مرة من القبو بعد أن دمرت الحرب الأهلية في سوريا بنكا للبذور بالقرب من مدينة حلب السورية. وتمت زراعة البذور وإعادة إيداعها في قبو سفالبارد العام الماضي.


وقال وزير الزراعة جون جورج ديل في بيان: «هذا يدل على أن قبو البذور هو تأمين عالمي لتوفير الإمدادات الغذائية للأجيال القادمة».

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