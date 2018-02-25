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الصين تشتري مياه الشرب

25
FEBRUARY
2018
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"كامتشاتكا تسقي الصين"، عنوان مقال تاتيانا دميتراكوفا، في "روسيسكايا غازيتا" حول البدء بتصدير مياه الشرب العذبة من الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وعن آفاق الاستثمار في سوق المياه.

وجاء في المقال: في كامتشاتكا، عقدت جولة أخرى من المفاوضات بين السلطات والمستثمرين المستعدين للاستثمار في مشروع فريد من نوعه - نقل مياه الشرب من شبه الجزيرة الروسية إلى المقاطعات الصينية.

وفي الصدد، نقلت "روسيسكايا غازيتا" عن رستام تيميرغالييف، الرئيس التنفيذي للشركة الإدارية لصندوق الاستثمار الروسي الصيني للتنمية الإقليمية، قوله للصحيفة: "المشروع واسع النطاق...وسيكون مشروعا رائدا لنقل مياه الشرب بكميات كبيرة... والجانب الصيني أكد أنه سيقوم بتمويل المشروع.. سيتم إنفاق جزء كبير من الأموال على بناء الناقلات. ومن بين ست ناقلات مقررة، سيتوجب بناء ثلاث ناقلات في جمهورية الصين الشعبية وثلاث في روسيا".

سوف تستغرق الناقلة في الطريق، من كامتشاتكا إلى أهم الموانئ في الصين، سبعة إلى عشرة أيام. ووفقا للمستثمر، سيتم توزيع المياه عبر شبكات المياه في المدن.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 2.05 مليار روبل. وقد تجاوز المشروع مرحلة الدراسة الحكومية وتدقيق الخبراء، وهناك خطة عمل، ودراسة تقنية، وآلية التمويل.


كما نقلت الصحيفة قول أستاذ كلية الجغرافيا في جامعة موسكو الحكومية، يوري مازوروف، إن كل ما هو متاح من البيانات يتعلق بالمياه العذبة، وليس مجرد مياه للشرب.

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فإن أكبر احتياطيات من المياه العذبة في العالم تملكها البرازيل، وهي مرتبطة مع حوض نهر الأمازون، وتأتي روسيا في المركز الثاني.

ويضيف المقال أن واضعي المشاريع بعيدي النظر يدركون أن سوق مياه الشرب مربحة للغاية، وأن أولئك الذين يشغلون موطئ قدم فيها اليوم سيحققون نجاحا كبيرا غدا.

كامتشاتكا، واحدة من أنظف المناطق في العالم، فليس هناك عوامل من شأنها أن تقلل من الثقة في نوعية المياه- يقول مازوروف- ولكن في هذه السوق لدينا منافسين. على وجه الخصوص، ألاسكا، حيث احتياطيات المياه العذبة عالية الجودة أيضا ضخمة. ولذلك، فمن المهم جدا تنظيم الأعمال التجارية بطريقة تضمن شغل موقع مهم في سوق المياه بجنوب شرق آسيا.

روسيا اليوم
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