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ترامب منزعج بسبب بوادر صلع!

24
FEBRUARY
2018
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ظهرت بداية صلع في رأس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومن الواضح أن ذلك أمر يزعجه.


وابتسم ترامب، الذي يحرص كثيرا على مظهره وكان في السابق أحد نجوم تلفزيون الواقع، عندما شاهد نفسه على شاشة بينما كان يلقي كلمة خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ يوم الجمعة.


وقال ترامب مثيرا ضحكات الحضور من مؤيديه "يا له من منظر جميل. انظروا. أود مشاهدة هذا الرجل يتحدث" في إشارة إلى نفسه.


ثم لاحظ ترامب فيما يبدو وجود بقعة من الشعر الخفيف في مؤخرة رأسه فاستدار وحرك يده فوق شعره المصبوغ وقلد الحركات اللازمة لتصفيفه يوميا.
وقال ترامب بعدما أصبح في مواجهة الحشد مرة أخرى "أبذل جهدا مضنيا لإخفاء هذه البقعة الصلعاء. أعمل بجد على هذا".


وتحدث ترامب في كلمته التي استمرت أكثر من ساعة عن قضايا أخرى أكبر تصيبه بالإحباط. وبدا ترامب مستعدا لاستخدام كل أدواته خلال الحملة الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في تشرين الثاني حيث يواجه الجمهوريون خطر خسارة سيطرتهم على الكونغرس.


وأشار ترامب بحسرة إلى سياسات الهجرة الأميركية وكرر قصة سردها أثناء حملته الانتخابية الرئاسية وشبه فيها المهاجرين غير المرغوب فيهم بثعبان مميت. وقوبلت كلمة ترامب بتصفيق من الحضور.

روسيا اليوم
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