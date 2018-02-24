الروس يولّدون الكهرباء من دم الإنسان!

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ابتكر علماء "معهد كورتشاتوف" طريقة للحصول على الكهرباء من الغلوكوز الموجود في دم الإنسان، لضمان عمل محفّزات القلب، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة "إيزفيستيا".



ونقلت الصحيفة الروسية عن بافل غوتوفتسوف، نائب قسم التكنولوجيا الحيوية والطاقة الحيوية في مجمع التكنولوجيات NBIKS في مركز بحوث "كورتشاتوف"، قوله: "صمم العلماء في المختبر نموذجا لمنظومة الأوعية الدموية، التي زودت بعنصر وقود حيوي مقاسه حوالي 5 سم، وتمكنوا من الحصول على تيار كهربائي قوته 15-40 ميكروواط. وهذا يكفي لعمل محفز القلب الحديث، دون أن يشعر الإنسان بأي إزعاج".



وأشار غوتوفتسوف إلى أن داخل العنصر المذكور يوجد قطبان ومحفزات حيوية. وعند تحلل الغلوكوز تتشكل على الأنود (المصعد) إلكترونات حرة تتحرك نحو الكاثود (المهبط). كما تتوجه ذرات الهيدروجين ذات شحنة موجبة نحو الكاثود عبر غشاء خاص وهناك تحصل على الإلكترونات المفقودة وتتفاعل مع الأكسجين مكونة الماء.