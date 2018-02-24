living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عمليات التجميل الغريبة.. وصلت إلى السرة

24
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لم تعد عمليات التجميل تقتصر على الأنواع "التقليدية" المتعلقة بالأنف أو الصدر أو الأذن، إذ أصبح تجميل "السرة" هو أحدث الصيحات التي تتهافت عليها النساء في أميركا.
 
وذكر موقع "ميرور" أن الكثير من النساء يقبلن على تجميل السرة، كونها تساعد على تغيير شكل البطن ومنحه مظهرا أكثر نحافة.
 
وتطلب الكثير من النساء اللاتي يخضعن لهذه العمليات، الحصول على شكل سرة مشابه لبعض النجمات، مثل المغنية جيسيكا سيمبسون وعارضة الأزياء إميلي راتاجكوسكي.
 
ويعتبر شكل السرة "الأكثر رواجا" هو البيضاوي، كونه يمنح مظهرا أجمل للبطن.
 
ومن المواضيع الطريفة المتعلقة بالسرة أيضا، قال غيرهاد ربمان هو طبيب نفساني ألماني أن السرة تساعد في تشخيص متوسط العمر المتوقع للشخص والصحة العامة والحالة النفسية من خلال معرفة شكل السرة على الشكل الآتي:
 
السرة على شكل نتوء: متفائل ومتحمس ويعيش لمدة 72 عاماً.
 
السرة الدائرية المتساوية الحواف: شخص هادئ متوازن ومعتدل بكافة قراراته وشؤون حياته.
 
دائرية غير متساوية الحواف: يكون صاحبها ممتع ومحب ولديه الكثير من التقلبات العاطفية ومن المتوقع أن يعيش 65 عاماً.
 
السرة الأفقية المجوفة للداخل: يكون صاحبها عاطفي للغاية ومتوسط العمر يكون 68 عاماً.
 
السرة العمودية المجوفة للداخل: يكون صاحبها سخي بطريقة ساحرة، لديه ثقة بالنفس ومستقر عاطفيا وهاذا يعني أن متوسط العمر يقارب 75 عاماً.
 
السرة الحلزونية الشكل: يكون صاحبها لطيف، محب، حذر، دقيق وحساس وقلق أيضا. وقد يؤثر هذا القلق سلباً على صحته ويكون متوسط العمر أقل وهو 65 عاماً، وذلك وفقا لما ذكر موقع مجلة "لها" الإلكتروني
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout