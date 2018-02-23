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تستطيع فعل ذلك.. إليك طريقة إزالة منزلك من خرائط جوجل

23
FEBRUARY
2018
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تقدم أحد الأشخاص بطلب إلى جوجل بهدف تشويش واجهة القصر الجديد للرئيس السابق لإقليم كاتالونيا في منطقة واترلو ببلجيكا. وعلى الرغم من أن هذا التدبير يبدو استثنائياً وغير معتاد، إلا أنه يعد أمراً طبيعياً جداً أكثر مما نعتقد.
 
لم تمض إلا بضعة أسابيع على اكتشاف مسألة استئجار رئيس إقليم كتالونيا، كارليس بويغديمونت، لقصر تبلغ مساحته 500 متر مربع مقابل 4.400 يورو شهرياً في مدينة واترلو ببلجيكا، وقد أثار هذا الخبر جدلاً جديداً. ولكن هذه المرة، كان السبب أكثر غرابة؛ إذ أن بويغديمونت قد تمكن من جعل جوجل يمحو صورة واجهة منزله المثير للجدل من خرائطه، وهي صورة يعود تاريخها إلى العام 2014. 
 
وتجدر الإشارة إلى أنه بإمكان بويغديمونت أو أي مستخدم آخر أن يقوم بإزالة صورة منزله أو أي عقار آخر من خرائط جوجل، وهي في الواقع عملية بسيطة أكثر مما نتخيل.
 
منذ سنوات، تعمل جوجل من خلال خرائطها وبرامج التجول الافتراضي على رسم العالم نقطة بنقطة، إلا أنه من الواضح أنها تضطر في بعض الأحيان إلى مراعاة تفاصيل خصوصية وأمن المستخدمين المتعلقة ببعض النقاط التي تظهر على الصور التي تم بناء ملامح العالم من خلالها.
 
لهذا السبب، من السهل أن نرى وجوها غير واضحة، أو لوحات ترخيص قد تمت تغطيتها، أو بعض المناطق الاستراتيجية التي تمت إزالتها تماماً، ويمكن أن ترى أيضاً واجهات منقطة. 
 
وعن طريق اتّباع بعض الخطوات البسيطة، يمكن لأي شخص، وليس فقط السياسي الكتالوني أو أحد أقاربه، أن يطلب من هذه الشركة الواقع مقرها في مدينة ماونتن فيو، إزالة منزله أو أي عقار آخر أو أي نقطة من الكرة الأرضية من ملفه إذا كان يرغب في ذلك.
 
وفي هذه الحالة، تحتاج فقط إلى التقدم بطلب في الغرض دون الحاجة حتى إلى تبرير السبب الذي دفعك الى إزالتها.
 
وبإمكانك التحقق من مدى سهولة هذه العملية إذا كنت ترغب في محو بعض النقاط الخاصة بك من خرائط جوجل، وسيكون من الضروري اتباع الخطوات التالية لتحقيق مرادك:
 
1. أدخل عنوان المكان الذي ترغب في إزالته في الخرائط.
2. انتقل من الخريطة الجوية إلى التجول الافتراضي، ثم قم بتحديد المكان الذي ترغب في إزالته في المربع الذي يظهر على الشاشة.
 
3. انتقل إلى أسفل الصورة ثم انقر على خانة التحذير "الإبلاغ عن مشكلة" الذي سيظهر في الزاوية اليسرى من الشاشة.
 
4. بعد ذلك، يتعين عليك تعمير الاستمارة التي تظهر أمامك حتى تتمكن من حذف المكان الذي تريده.
 
5. اختر الخيار الذي يتماشى مع احتياجاتك ثم أدخل بريدك الإلكتروني لاستكمال الطلب.
 
6. وفي المرحلة الأخيرة، سيقوم جوجل بتحليل رسالتك وتأكيد ما إذا تم حذف المكان المشار إليه من خرائطه أم لا.
 
 
وبعيداً عن مدينة واترلو، سجلت في إسبانيا حالات أخرى تتعلق بالأماكن المرتبطة بالشخصيات المشهورة التي ظلت راسخة في الذاكرة الجماعية. 
 
ويمكن أن نلاحظ بعض الصور المشوشة على خرائط جوجل، على غرار واجهة المكان الذي لقي فيه المغني إنريكي أوركيخو حتفه، في شارع إسبيريتو سانتو 23 في مدريد.
 
وحتى يومنا هذا، لا أحد يعرف الشخص الذي تقدم بطلب تشويش واجهة هذا المكان بالتحديد، ومن غير المعلوم أيضاً ما الذي حدث للمنزل الجديد للرئيس الأسبق لإقليم كتالونيا، كارليس بويغديمونت.
 
 
(huffpost)
 
 
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