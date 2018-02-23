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عندما كان مؤسس أبل يبحث عن عمل..

23
FEBRUARY
2018
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تعرض دار مزادات أميركية الشهر المقبل، طلب وظيفة قدمه ستيف جوبز قبل أكثر من 40 عاما، يعكس طموحات مؤسس شركة أبل للعمل في محال التكنولوجيا وتصميم البرمجيات.
 
وقالت دار مزادات آر.آر في بوسطن، الخميس، إن القيمة الأولية للطلب تقدر بنحو 50 ألف دولار، وهو في ورقة واحدة تعود إلى عام 1973، وبها أخطاء هجائية وأخطاء في علامات الترقيم.
 
ومكتوب في خانة الاسم (ستيف جوبز) وفي خانة العنوان كتب (كلية ريد) وهي كلية في أوريغون درس فيها جوبز لوقت وجيز.
 
وكتب جوبز في خانة (القدرات الخاصة) مهندس تقني أو مصمم برمجيات. وكتب اسم شركة هيوليت-باكارد الرائدة في مجال التكنولوجيا في كاليفورنيا باعتبارها مرجعا عند السؤال عنه.
 
ولم يحدد جوبز في الطلب الوظيفة التي كان يتقدم للعمل بها.
 
وأسس جوبز وصديقه ستيف وزنياك شركة أبل بعد ذلك بثلاث سنوات تقريبا. وتوفي جوبز بسبب مرض السرطان في 2011 عن 56 عاما. وسيعرض طلب الوظيفة في مزاد خلال الفترة من الثامن حتى 15 من مارس.
 
وستعرض مقتنيات أخرى لجوبز في نفس المزاد، وهي كتاب إرشادات لاستخدام نظام تشغيل (ماك أو.إس إكس) وقعه جوبز في 2001 وتقدر قيمته بنحو 25 ألف دولار.
 
كما سيشهد المزاد عرض قصاصة من جريدة تعود لعام 2008 تقدر قيمتها بنحو 15 ألف دولار بها صورة لجوبز وعنوان يقول "آيفون جديد وأسرع سيباع بمبلغ 199 دولارا".
 
(skynews)
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