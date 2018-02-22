بالصور: طبيب قتل زوجته عارضة الأزياء و.. انتحر!

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كانت عارضة الأزياء أناستاسيا تشيكاتا البالغة من العمر 31 عاما على موعد مع الموت طعنا، على يد زوجها طبيب الأسنان أليكسي ميتاكي في العاصمة المولدوفية كيشيناو.

وفي التفاصيل: اتصل ميتاكي بأقاربه قبل وقت قصير من الحادث وطلب منهم الاعتناء بطفله البالغ أسبوعين فقط.

وعثرت الشرطة على جثة عارضة الأزياء أناستاسيا تشيكاتا في شقتها، غارقة بدمائها وعليها آثار طعنات بسكين في الرقبة، كما عثرت على رضيع لا يتجاوز عمره أسبوعين.

وصرحت الشرطة، إن عارضة الأزياء قتلها زوجها الذي انتحر بعد ذلك. وأكد أقرباء الضحية أن العلاقة بين أناستاسيا وزوجها، الذي كان يشتغل طبيب أسنان كانت سيئة.

وتعرف عارضة الأزياء باسمها المستعار "أناستازيا سيا" ظهرت الفتاة على أغلفة مجلات "بلاي بوي" و"مكسيم" ومجلة "غو".

sputnik