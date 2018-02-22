اليابان تبني أطول ناطحة سحاب "خشبية" في العالم

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تخطط شركة Sumitomo Forestry لبناء مبنى يصل ارتفاعه لـ350 متراً، مكوّن من 70 طابقا في طوكيو، سيصبح عند الانتهاء منه، أطول ناطحة سحاب مصنوعة من الخشب في العالم.

ويحمل المبنى المزمع تشييده اسم W350 Project، وسيشيد بحسب تقرير لـ"إندبندينت" من الحديد الصلب بنسبة 10 في المئة، و180 ألف متر مكعب من الخشب.

ومن داخل المبنى، سيستعمل مزيج من الفولاذ والخشب، وسيكون المبنى قادراً على الصمود في حالات الزلازل والهزات الأرضية التي قد تتعرض لها طوكيو.

كما سيضم شرفات في الاتجاهات الأربع، ومساحات خضراء ابتداءً من الطابق الأرضي وحتى أعلى البناء.

ويتوقع أن تكون تكلفة المبنى الذي سيكتمل العمل عليه سنة 2041، ضعف ما يُصرف عادةً لتشييد ناطحات السحاب، أي ما يعادل 4.02 مليار جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن أعلى مبنى خشبي موجود حالياً في العالم يبلغ طوله 53 متراً، ويقع في مدينة فانكوفر الكندية.