living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أردوغان يريد تصنيع دبابة "ذاتية القيادة" للجيش التركي

22
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعتزم تركيا إنتاج دبابات تدار بدون تدخل بشري "مسيرة" على غرار الطائرات بدون طيار "الدرونز"، وفقا لتصريحات أعلنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء.
 
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن أردوغان تحدث خلال اجتماع بالمجمع الرئاسي بأنقرة قائلا: "علينا الوصول إلى مرحلة إنتاج الدبابات المسيرة، وسنقوم بذلك. وصلنا إلى مرحلة إنتاج معظم أسلحتنا".
 
وأضاف أردوغان أن معظم المدرعات المستخدمة في عملية "غصن الزيتون" المستمرة في منطقة عفرين بشمال سوريا من الإنتاج المحلي.
 
وأكد الرئيس التركي أن أنقرة ستصل قريبا إلى مرحلة تصدير منتجاتها المحلية من الإنتاج العسكري.
 
وتأتي تصريحات أردوغان فيما يواصل الجيش التركي عمليته العسكرية بشمال سوريا، لطرد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، من منطقة عفرين، حيث أسفر تحرك أنقرة عن وقوع خسائر بشرية من الجانبين.
 
وتخشى تركيا أن يؤدي تثبيت الوجود الكردي في شمال سوريا، إلى تغذية نعرات الانفصال لدى الأكراد، كما تعتبر  قوات سوريا الديمقراطية ذراعا لحزب العمال الكردستاني.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout