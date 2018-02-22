أردوغان يريد تصنيع دبابة "ذاتية القيادة" للجيش التركي

A + A -

تعتزم تركيا إنتاج دبابات تدار بدون تدخل بشري "مسيرة" على غرار الطائرات بدون طيار "الدرونز"، وفقا لتصريحات أعلنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن أردوغان تحدث خلال اجتماع بالمجمع الرئاسي بأنقرة قائلا: "علينا الوصول إلى مرحلة إنتاج الدبابات المسيرة، وسنقوم بذلك. وصلنا إلى مرحلة إنتاج معظم أسلحتنا".

وأضاف أردوغان أن معظم المدرعات المستخدمة في عملية "غصن الزيتون" المستمرة في منطقة عفرين بشمال سوريا من الإنتاج المحلي.

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة ستصل قريبا إلى مرحلة تصدير منتجاتها المحلية من الإنتاج العسكري.

وتأتي تصريحات أردوغان فيما يواصل الجيش التركي عمليته العسكرية بشمال سوريا، لطرد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، من منطقة عفرين، حيث أسفر تحرك أنقرة عن وقوع خسائر بشرية من الجانبين.

وتخشى تركيا أن يؤدي تثبيت الوجود الكردي في شمال سوريا، إلى تغذية نعرات الانفصال لدى الأكراد، كما تعتبر قوات سوريا الديمقراطية ذراعا لحزب العمال الكردستاني.