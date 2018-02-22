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ترامب مستعد لـ"تسليح المعلمين" لمنع مجازر المدارس

22
FEBRUARY
2018
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تواجه إدارته انتقادات في قوانين التساهل في حمل الأسلحة، عن بادرة جديدة من شأنها الحد من جرائم الأسلحة في المدارس الأميركية.
 
وأبدى ترامب استعداده إلى تسليح معلمي المدارس، مما قد يساعد على منع وقوع مجازر كتلك التي وقعت في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها 17 قتيلا.
 
وقال ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض أمس الأربعاء مع طلاب نجوا من إطلاق النار وأب فقد ابنته في الواقعة، إن الفكرة ستثير الجدل، لكنه قال "لو كان لدينا معلم... يجيد استخدام الأسلحة النارية، لتمكن من إنهاء الهجوم سريعا".
 
وأنصت ترامب باهتمام إلى طلاب قعدوا عن يمينه ويساره بإحدى قاعات البيت الأبيض، وبكى بعضهم وناشدوا إحداث تغيير. وتعهد الرئيس الأميركي باتخاذ خطوات لتحسين سبل التحري عن خلفية مشتري الأسلحة.
 
وضم الاجتماع 6 من طلاب مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا حيث قتل مسلح يحمل بندقية نصف آلية 17 تلميذا ومعلما يوم 14 فبراير في ثاني أسوأ حادث إطلاق نار بمدرسة عامة أميركية.
 
وقال ترامب إن إدارته ستركز على مراجعة خلفيات مشتري الأسلحة وصحتهم العقلية في مسعى لجعل المدارس أكثر أمنا.
 
وأضاف "سنتخذ موقفا صارما جدا فيما يتعلق بمراجعة الخلفيات،ونحن نجري مراجعة صارمة جدا للخلفيات ونركز بقوة بالغة على الصحة العقلية".
 
ويمثل دعم ترامب لأي تشديد لقوانين حيازة الأسلحة تغيرا في نهجه بعد أن حظي بتأييد الاتحاد القومي الأميركي للأسلحة خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016.
 
وقبل اجتماع ترامب شارك طلاب في احتجاجات متفرقة في أنحاء الولايات المتحدة، منها مسيرة شارك فيها المئات وانطلقت من ضواحي واشنطن إلى البيت الأبيض.
 
 
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