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لماذا أغلق «الأمن الرئاسي» الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض ؟

21
FEBRUARY
2018
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«رويترز» (واشنطن)

أخلى جهاز الأمن الرئاسي الأمريكي مبنى تابع لإدارة حكومية قرب البيت الأبيض وأغلق الشوارع المجاورة وأبعد المارة عن أرصفة المشاة اليوم (الأربعاء) بعد عثوره على سيارة مريبة بالمنطقة.

وبحسب «رويترز» قال الجهاز في حسابه على تويتر إنه أغلق منطقتين مجاورتين للبيت الأبيض أمام المارة.

وقال شهود إن السلطات منعت موظفين اتحاديين من دخول مبنى المكتب التنفيذي الجديد ومنعت المارة من السير بالمنطقة.

وانتقلت 12 مركبة طوارئ على الأقل إلى مكان المركبة المريبة.

كما أبقت السلطات على نحو 100 من موظفي البيت الأبيض في حديقة قبل أن تسمح لبعضهم بدخول مجمع البيت الأبيض.

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