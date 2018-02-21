living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العلماء: أبواب الجحيم مازالت مفتوحة وهذا هو مكانها (صورة)

21
FEBRUARY
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تقع "بوابة هيدز" في تركيا وقد سميت بعد الإله عالم الموتى الروماني، وتعتبر هذه البوابة ممرا إلى العالم السفلي.
 
وأجرى العلماء أعمال تنقيب في تركيا في موقع يسمى "أبواب الجحيم" وتقول الأسطورة إن كل من دخل الباب مات فورا، ففي داخل المغارة الحجرية هناك نفس الإله اليوناني القاتل، الذي يتحكم بعالم الموتى.
 
واتضح أن الأسطورة صحيحة، فسبب الغاز الطبيعي السام، الموت الفوري، ووفقا للعلماء، فإن الغاز قاتل حتى يومنا هذا. بحسب ما نمقلته صحيفة "ذي سان".
 
وقاد الدراسة البروفيسور، هاردي بفانتز، من الجامعة الألمانية في دويسبورغ — إيسن. وبفضله وجدت الآثار القديمة، والتي لا يزال ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون المركز للغاية.
 
وأظهر العلماء أنه في المغارة تحت معبد بلوتو، يبلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون 91%"، ومن المدهش أن أبخرة الغاز قادرة حتى اليوم أن تقتل الحشرات والطيور والثدييات.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout