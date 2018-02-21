living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سيرينا: الولادة كادت تقتلني

21
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كتبت سيرينا وليامز المصنفة الأولى عالميا سابقا في التنس في مقالة نقلتها رويترز عن شبكة (سي.إن.إن) أنها "كانت على وشك الموت" بعد إنجاب ابنتها في سبتمبر الماضي.
 
وكتبت سيرينا، البالغ عمرها 36 عاما، في بداية المقالة "كنت على وشك الموت بعد إنجاب ابنتي أولمبيا".
 
ولازمت سيرينا الفراش لحوالي 6 أسابيع، بعد مشكلات عدة بسبب الإنجاب وخضعت لأكثر من جراحة.
 
وقالت سيرينا "أشعر بامتنان كبير أني كنت مرتبطة بفريق مذهل في الطب والتمريض في المستشفى ومع وجود كل المعدات اللازمة.
 
"كان لديهم علم بكيفية التعامل تماما مع هذه المشكلات. لو لم أجد هذه الرعاية المحترفة لما كنت هنا اليوم".
 
وحثت سيرينا الناس على التبرع للجهات الخيرية لمساعدة الأمهات وحديثي الولادة حول العالم.
 
وعادت سيرينا، التي حققت رقما قياسيا في حقبة البطولات المفتوحة وأحرزت 23 لقبا في منافسات الفردي، إلى البطولات منذ عشرة أيام عندما دافعت في منافسات الزوجي عن الفريق الأميركي في بطولة كأس الاتحاد لفرق السيدات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout