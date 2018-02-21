living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليابان تعتزم شراء 20 مقاتلة "إف 35 إيه"

21
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت 3 مصادر أن اليابان تعتزم شراء ما لا يقل عن 20 مقاتلة إضافية من مقاتلات الشبح طراز إف-35 إيه خلال الأعوام الستة المقبلة.
 
وقالت المصادر إن اليابان قد تشتري بعض هذه المقاتلات أو جميعها من شركة لوكيهد مارتن في الولايات المتحدة مباشرة، بدلا من تجميعها محليا.
 
وقال أحد المصادر الثلاثة المطلعة على الأمر "بالنظر إلى الميزانيات وجداول الإنتاج فإن اقتناء نحو 25 طائرة جديدة أمر ملائم تماما".
 
وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأنه غير مصرح لهم بالتحدث لوسائل الإعلام.
 
وقالت المصادر إن شراء المقاتلات بالكامل من الولايات المتحدة بنحو 100 مليون دولار للطائرة الواحدة سيوفر على اليابان نحو 30 مليون دولار عن كل هيكل طائرة.
 
وكانت اليابان طلبت شراء 42 من هذه المقاتلات معظمها يتم تصنيعه في مصنع "للتجميع النهائي والفحص" في اليابان، تديره شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.
 
والمصنع واحد من اثنين فقط من هذه المصانع خارج الولايات المتحدة، والآخر موجود في إيطاليا تديره شركة ليونارد سبا.
 
وفي حين تنشر الصين المزيد من الطائرات المتقدمة، ومنها مقاتلات الشبح، وبينما تمضي كوريا الشمالية قدما في برامجها النووية والصاروخية فإن شراء اليابان للمزيد من مقاتلات إف-35 إيه سيزيد من اعتماد اليابان على التكنولوجيا العسكرية الأميركية لمنحها ميزة على خصومها المحتملين في آسيا.
 
وتمثل مقاتلات إف-35 نحو ربع مجمل إيرادات شركة لوكهيد مارتن.
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout